السيطرة على حريق داخل شقة في «6 أكتوبر» بسبب خلافات الجيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء هشام أبو النصر، مدير الأمن، بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل منزل بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة، ووجود مصابين، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

الحريق أتى على قطع أثاث من المنزل

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، تحت إشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والدفع بعدد 3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق، وبالانتقال تبين أنّ الحريق نشب داخل الشقة، والتهم محتويات كثيرة من أثاث المنزل.

خلافات الجيرة وراء نشوب الحريق

وبعمل التحريات الأولية التي أجراها المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، تبين أن خلافات الجيرة كانت وراء اشتعال النيران، بسبب قيام الطرف الثاني بإلقاء كيس بلاستيك داخله ماده مشتعلة بنزين، أحضره من الدراجة النارية الخاصة بالثـاني، وإلقائها على مسكن الطرف الأول، مما أدى إلى إضرام النيران بالصالة، واشتعال محتوياتها.

إصابة 3 أشخاص في الواقعة

كما كشفت التحريات إصابة شاب «طرف أول»، يبلغ من العمر23 سنة، ويعمل مندوب مبيعات، مصاب بجرح سطحي بالرأس، وإصابة عامل «طرف ثاني» بـ«بخدوش سطحية»، هو وشقيقه 15 عامًا، والتحفظ على طرفي المشاجرة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.