ضبط طرفي مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في المنيرة الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة، من ضبط طرفي مشاجرة، اندلعت في أحد الشوارع التابعة لدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، بسبب خلافات الجيرة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بالحادث

ترجع تفاصيل الواقعة، بعدما تبلغ للعقيد محمد ربيع مفتش المباحث من قسم شرطة المنيرة الغربية، أنه ورد للقسم من الأهالي، بوجود مشاجرة في أحد الشوارع، دائرة القسم، وأمكن التوصل لمقطع فيديو بمضون المشاجرة لأحد الأشخاص، ممسكا بيده سلاح أبيض «كزلك»، وسيدة بتبادلا السباب.

بالانتقال والفحص، تبين طرفي المشاجرة كلا من ربة منزل، ونجلها، وعاطل بمحل البلاغ، بسبب خلافات الجيرة بينهما، فحدثت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، تعدى كلا منهم عل الآخر بالسب والشتم، لوح خلالها الثالث بسلاح أبيض «كزلك» كان بحوزته، وبمواجهتهم اعترفا بارتكابهم الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

وحول العقوبة المتوقعة على المتهمين المضبوطين بحيازة أسلحة بيضاء، يقول المحامي والخبير القانوني حمدي العربي، إن عقوبة حيازة السلاح الأبيض، لا تقل عن شهر، بحيث تكون الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة مع الغرامة، ونلاحظ دائمًا أن القاضي يحكم بالحبس من شهر إلى سنة واحدة، وبعد الحوادث الأخيرة، فإن العقوبة يجب أن تكون السجن وليس الحبس، خصوصًا اذا كان جرى استعماله، والفرق بين السجن والحبس أن أقصى مدة للحبس 3 سنوات، لكن السجن من 3 سنوات حتى المؤبد.