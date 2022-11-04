«الطاقة الذرية»: لا مؤشرات على التحضير لـ«قنبلة قذرة» في أوكرانيا

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، أنها لم تجد أي مؤشر على نشاط نووي غير معلن بعد تفتيش 3 مواقع بناء على طلب أوكرانيا، ردا على مزاعم روسية بأن العمل يجري على «قنبلة قذرة»، وفق ما نقلت صحيفة «جارديان» البريطانية.

واتهمت موسكو أوكرانيا بالتخطيط لاستخدام مثل هذه القنبلة - جهاز متفجر تقليدي مليء بمواد مشعة - وقالت إن المعاهد المرتبطة بالصناعة النووية تشارك في الاستعدادات لهذه القنبلة، دون تقديم أدلة، فيما نفت الحكومة الأوكرانية هذا الاتهام.

بيان من «الطاقة الذرية» بشأن القنبلة القذرة

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، في بيان صادر عنها، إنه في خلال الأيام القليلة الماضية، تمكن المفتشون من تنفيذ جميع الأنشطة التي خططت الوكالة للقيام بها، وتم السماح لهم بدخول المواقع دون قيود.

وبناءً على تقييم النتائج المتاحة حتى الآن والمعلومات التي قدمتها أوكرانيا، لم تجد الوكالة أي مؤشرات على أنشطة ومواد نووية غير معلنة في المواقع كما كانت تدعي روسيا.

الوكالة تفتش 3 مواقع أوكرانية

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أكتوبر، أنها ستفتش موقعين في أوكرانيا بناء على طلب كييف، وقالت يوم الاثنين إن عمليات التفتيش هذه قد بدأت وقالت يوم الخميس إنها اكتملت في ثلاثة مواقع بدلا من موقعين.

وأطلقت الوكالة على المواقع اسم معهد البحوث النووية في كييف، ومصنع التعدين والمعالجة الشرقية في جوفتي كودي، ومصنع بيفدينيي لبناء الآلات التابع لجمعية الإنتاج في دنيبرو.