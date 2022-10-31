أخبار روسيا وأوكرانيا.. تحذير بريطاني من استخدام موسكو للنووي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إيقاف استخدام الممر الآمن في البحر الأسود لمنع أوكرانيا من القيام بأعمال عدائية عسكرية، ولحين الوقوف على حيثيات الهجوم على جسر شبه جزيرة القرم قبل عدة أسابيع، مبينا أنها علقت المشاركة في اتفاق الحبوب الغذائية ولكن لم تعلن الانسحاب حتى الآن.

اتخاذ إجراءات حاسمة ضد السفن التي تعبر البحر الأسود

وأضافت الدفاع الروسية في خبر عاجل بثته قناة العربية السعودية الإخبارية، قبل قليل، أنها ستتخذ إجراءات لتفتيش السفن التي سمح لها مركز التنسيق المشترك بالخروج دون موافقة روسيا.

وشددت على أن مرور السفن عبر الممر الآمن في البحر الأسود غير مقبول، واستطاعت الدفاع الروسية إرجاع القوات الأوكرانية عند محور نيكولاييف كريفوي روج عقب محاولات القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم مع تحييد أيضا روسيا أكثر من 110 عسكري أوكراني.

استهداف روسيا لمنشآت الطاقة في أوكرانيا

وقال جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، إن روسيا تحاول تدمير منشآت الطاقة في أوكرانيا قبل بداية فصل الشتاء نهاية ديسمبر المقبل خاصة بعد استهداف أكثر من 60% من محطات الكهرباء في البلاد.

فيما ذكر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تواصل العمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب.

النووي سيغير طبيعة الصراع الروسي الأوكراني

وخرج وزير خارجية بريطانيا، ألكساندر بوريس دي بيفل جونسون، بأنه يطالب روسيا بوقف إعاقة إمدادات الحبوب، لافتا إلى استخدام موسكو لأسلحة نووية في أوكرانية سيغير طبيعة الصراع، ووصفت الخارجية الأمريكية طلب روسيا الحصول على ضمانات من أوكرانيا لاستئناف تصدير الحبوب بـ«الابتزاز الجماعي».

أزمة روسية أوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية في 24 فبراير الماضي وسط عقوبات فرضها الغرب على روسيا التي ردت بقطع الغاز الروسي عن الدول الأوروبية التي تواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة والغذاء وسط مظاهرات في أوروبا.