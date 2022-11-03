أخبار روسيا وأوكرانيا.. تبادل أسرى وتهديد زيلينسكي ونجاح تدريب نووي

يستمر الجميع في متابعة أخبار روسيا وأوكرانيا يوميا بعد دخول الأزمة شهرها الثامن وسط تصريحات من الرئيس الأوكراني والإعلان عن تبادل أسرى روس بأوكرانيا، وسفر وزير خارجية روسيا في جولة سريعة إلى الإمارات، التي زار رئيسها الشيخ محمد بن زايد روسيا، قبل أسابيع قليلة، لتوطيد العلاقات بين البلدين.

أخبار روسيا وأوكرانيا ووصول لافروف الإمارات

في زيارة خاطفة مهمة حل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، في زيارة رسمية إلى الإمارات؛ ليلتقى بنظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان من أجل التباحث في العلاقات الشراكية والتعاونية الاستراتيجية بين الدولتين المصدرتين للنفط، وسيتم أيضا التطرق إلى القضايا الإقليمية والدولية خاصة الوضع في أوكرانيا والقضية السورية والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في العراق والخليج.

أخبار روسيا وأوكرانيا وإطلاق غواصة

وحرصت روسيا الاتحادية على إطلاق غواصة نووية تسمى سوفوروف بعد أن تلقت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوع واحد إشعار بتدريب الجيش الروسي على سلاح نووي، الغواصة تم إطلاقها بواسطة صاروخ بولافا العابر للقارات من البحر الأبيض شمال الكرة الأرضية ووصل إلى هدفه في حقل كورا بجزيرة كامتشاتكا أقصى شرق روسيا.

وأصدرت الدفاع الروسية بيانا قالت فيه: «حلّق صاروخ بولافا الباليستي في إطار الشروط المخطط لها والمحتملة لبلوغ هدفه، حيث بلغت رؤوسه الحربية أهدافها في ميدان كورا في جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي».

إطلاق سراح أسرى في أخبار روسيا وأوكرانيا

تلقت «روسيا»، اليوم، 107 أسرى عسكريين من أوكرانيا بعد أن أفرجت موسكو هي الأخرى عن نفس العدد، وأصدرت بيانا تقول فيه: «في 3 نوفمبر، ونتيجة عملية تفاوضية، تمت استعادة 107 جنود روس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف، كانوا في خطر مميت في الأسر».

زيلنسكي يهدد في أخبار روسيا وأوكرانيا

هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم، من عدم حضور قمة العشرين الاقتصادية منتصف الشهر الجاري المقرر إقامتها في إندونسيا إذا حضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متابعا عبر مؤتمر صحفي: «موقفي الشخصي وموقف أوكرانيا هو أنه إذا شارك زعيم روسيا الاتحادية، فإن أوكرانيا لن تشارك».