أخبار أزمة روسيا وأوكرانيا.. «زيلينسكي»: العدوان الروسي فشل في تحقيق أهدافه

أشاد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالتحول في الموقف الروسي بالعودة إلى اتفاق تصدير الحبوب المدعوم من الأمم المتحدة، بعد أيام فقط من تهديد الكرملين بالانسحاب، معتبرا أن عدول موسكو عن موقفها يعد «نتيجة دبلوماسية مهمة» لأوكرانيا و«العالم بأسره»، مؤكدا أن اتفاق تصدير الحبوب سيستمر تنفيذه، وذلك ضمن آخر أخبار أزمة روسيا وأوكرانيا.

وسادت مخاوف كبيرة خلال الساعات الماضية في العالم جراء تعليق موسكو اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية، خصوصا وأن توقف تصدير الحبوب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير الماضي كان سببا رئيسيا في ارتفاع أسعارها.

أخبار أزمة روسيا وأوكرانيا.. الرئيس الأوكراني يتحدث عن «ابتزاز روسي»

وقال الرئيس الأوكراني إن «دعوة الكرملين للحصول على ضمانات تظهر فشل العدوان الروسي، مشيرا إلى أن الابتزاز الروسي لم يؤد إلى شيء»، وقال إنه بعد ثمانية أشهر من الحرب «يقول الكرملين إنهم طالبوا بضمانات أمنية من أوكرانيا»، وقبل مائتين وخمسين يوما، طالبت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بضمانات أمنية، وفق ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

واعتبر رئيس أوكرانيا أن مطالبة موسكو بضمانات أمنية من كييف «تغييرات مذهلة حقًا. وهذا يظهر فشل العدوان الروسي ومدى قوتنا أنا وأنت عندما نظل متحدين». والحديث عن فشل العملية العسكرية الروسية دائما ما يؤكده الرئيس الأوكراني خصوصا خلال الأسابيع الأخيرة.

الموقف الروسي من اتفاق تصدير الحبوب

وكانت روسيا أعلنت في البداية إنها ستتخلى عن الصفقة التي تم التوصل إليها بوساطة والتي سمحت بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، في أعقاب هجوم دراماتيكي بطائرة مسيرة على سفنها الحربية في ميناء سيفاستوبول. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها مقتنعة بأنها تلقت ضمانات «كافية» من كييف بأنها لن تستخدم الممر البحري لتنفيذ هجمات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع بالفيديو مع مجلس التنسيق الخاص به يوم الأربعاء: «طلبنا تأكيدات وضمانات من الجانب الأوكراني بأنه لن يحدث شيء مثل هذا مرة أخرى، وأن الممرات الإنسانية لن تستخدم عسكريا».

واعتبرت وسائل إعلام غربية أن الحديث عن الانسحاب الروسي من اتفاق الحبوب كان مجرد خدعة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لتحقيق بعض الأهداف، لافتة إلى أن «بوتين» تجنب إحداث أزمة عالمية إذا توقف تصدير الحبوب.