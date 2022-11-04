بيقولوا.. صدمة الشناوي ومفاجأة محمد شريف وموعد عودة شيكابالا

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وكشف الإعلامي محمد شبانة، في تصريحات عبر برنامجه التليفزيوني، عن بدء إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، فتح ملف تجديد تعاقد محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، أن الأهلي لديه عدد من اللاعبين تنتهي عقودهم مع النادي في الموسم المقبل، وهو الأمر الذي دفع شركة الكرة بالنادي الأهلي برئاسة عدلي القيعي ي منح أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات، الضوء الأخضر لتجديد عقد محمد شريف كأولوية أولى.

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