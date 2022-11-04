«هذا الصباح» يبزر ملف «الوطن»: «طريق COP 27 مفروش بالمبادرات الخضراء»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلامية دعاء جاد الحق، على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بمؤتمر قمة المناخ، بعنوان «طريق COP 27 مفروش بالمبادرات الخضراء».

وفي نفس السياق، قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن المبادرات الخضراء لا تنتهي في مصر، حيث أن المصانع تُبنى على أسس عديدة تحافظ على البيئة حاليًا، وأهمها التشجير، واحترام المناخ، استخدام الوقود غير الضار، والابتعاد عن البنزين والسولار، علاوة على بدء الاعتماد على السيارات الكهربائية.

وتابعت «الشوباشي»، خلال حواراها لبرنامج «هذا الصباح»، عبر فضائية «إكسترا نيوز» مع الإعلامية دعاء جاد الحق، أنه لابد من الاعتماد على المعايير البيئية التي تحافظ على حياة الإنسان والكوكب، لافتة إلى كثرة الأمراض التي تنجم عن التلوث البيئي.