اتحاد شباب كفر الشيخ يطلق فعاليات احتفالية «في حُب مصر»

أطلق اتحاد شباب كفر الشيخ، بالتعاون مع فرع ثقافة كفر الشيخ، فعاليات حملة «في حُب مصر»، اليوم الخميس، تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة كفر الشيخ الـ66.

شهد الاحتفالية محمد المعداوي، رئيس الاتحاد، والدكتورة چاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، والنائب محمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب، والدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة كفر الشيخ، ورجب نايل، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ، واللواء تامر عاشور، لواء حرس جمهوري متقاعد، واللواء حسن خليل، والدكتور مجدي السماحي، وكيل محطة البحوث الزراعية بسخا، وعضو الهيئة الاستشارية العليا، والدكتور أحمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور إبراهيم الجزار، والدكتور عماد الشافعي، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وقيادات وأعضاء الاتحاد.

فعاليات احتفالية «في حُب مصر»

وقدّمت الاحتفالية، ندى إبراهيم، عضو المركز الاعلامي للاتحاد، كما استهل اللقاء بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية؛ وتلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها عبد الفتاح خليفة، أمين لجنة الشئون الدينية المركزية.

وفي بداية الاحتفالية، رحبت الدكتورة چاكلين بشرى، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، بكافة الضيوف، ووجهت خلال الكلمة بتكثيف الأنشطة بالتعاون مع اتحاد شباب كفر الشيخ.

ومن جانبه، بعث حمد المعداوي رئيس الاتحاد، خلال كلمته، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رسالة دعم وحُب قائلاً: «نُجدد العهد مع سيادتكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نكون أدوات بناء وتعمير في أيدي الدولة المصرية، وأن نظل خلفك جنوداً في الميدان، ونبذل كل طاقتنا لرفعة شأن مصر ونهضتها»؛ موجهاً الشكر لكافة الحضور وللجنة المنظمة للمؤتمرات، مُتمنياً للجميع مزيداً من العمل الدؤوب الحثيث المُخلص المُتفاني خلال الفترة المقبلة.

تضحيات الماضي وإنجازات الحاضر

وتخلل اللقاء عرض ڤيديو تفصيلي حول تضحيات الماضي وإنجازات الحاضر؛ وأيضاً فيديو حول الترويج للمنصة الوطنية للشباب «كياني»، كما تناولت الاحتفالية، فعاليات الجلسة الأولى حول الصراعات الدولية وأثرها على الاقتصاد المصري وسُبل المواجهة؛ قدّمها الدكتور رشدي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث بجامعة كفر الشيخ.

من جانبها، أطلقت الدكتورة وعد عصام، نائب رئيس الاتحاد حملة «في حُب مصر»، التي تستهدف زيارة المشروعات القومية، وتعزيز الولاء والانتماء للدولة المصرية.

وفي السياق ذاته، دشن المهندس نعيم سليمان، عضو مجلس إدارة اتحاد شباب كفر الشيخ، نيابة عن مجلس إدارة الاتحاد، أولى جلسات الصالون الوطني لاتحاد شباب كفر الشيخ، مُستضيفاً النائب محمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب، ورجب نايل، مدير فرع جهاز حماية المستهلك بكفر الشيخ.