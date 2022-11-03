عضو «الصناعات الدوائية» لـ محمد علي خير: مصر إحدى أفضل 10 دول بالعالم في البحث العلمي الدوائي

قال الدكتور محيي حافظ، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، إنه يجب الربط بين البحث العلمي الدوائي التطبيقي الجاد، والصناعات الدوائية المصرية من أجل تصنيع دواء مصري بنسبة 100%، «معندناش هذا الدواء لحد دلوقتي».

الزيني: ننتج 6 أدوية عشبيه مصرية

أضاف «حافظ»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي»، ويقدمه الإعلامي محمد علي خير، المذاع على فضائية «المحور»، أن ما جرى إنتاجه في مصر من أدوية كان في حدود الـ6 أدوية فقط، وجميعها من الأعشاب الطبيعية، «كان فيه دوا وحيد عملناه كعقاقير، وكان بيعالج حصوات الكلى».

حافظ: إشكاليتنا أننا بنيجي عند حته الخواجة ونتعطل

واستطرد: «لو فتحنا هذا الباب وقولنا عندنا قد أيه أدوية مصرية ترقى للابتكارية، وننتجها في مصر، فهو رقم لا يحصى ولا يعد، وإشكاليتنا أننا بنيجي عند حتة الخواجة ونتعطل شوية، هو أنا لازم يكون عندي دولة مرجعية للدواء علشان أخترع، واللجان بتكون بالغة التعقيد، علشان تطلع دواء مصري واحد».

وأوضح أن مصر من إحدى أفضل 10 دول حول العالم في إنتاج البحث العلمي الدوائي التطبيقي، وهو تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية وجامعة شنغهاي الصينية، «الإشكالية أن زملائنا في الجامعة، بيكونوا أسعد ناس لما يشاركوا في مجلة Q1، ودي من أعلى الجامعات العلمية على مستوى العالم ومش بيكونوا عملوا براءات اختراع».

وتابع: «الآن آن الآوان لإحداث ربط حقيقي وتدوير منظومة ما تم اكتشافه واختراعه حتى يظهر للنور».