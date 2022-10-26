محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ أصبحت خالية من التلوث.. وجاهزة لقمة المناخ

300 جولة ميدانية على الأقل، أجراها اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في شرم الشيخ خلال أقل من 3 أشهر، لمتابعة أعمال تطوير مدينة السلام، وتحولها إلى مدينة خضراء، في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP 27، في نوفمبر المقبل، بحضور 40 الف مشارك من مختلف أنحاء العالم.

وصرح فودة لـ«الوطن»، بأن المدينة أصبحت جديدة بالكامل، ومجهزة لاستقبال الوفود المشاركة في القمة 27 للتغيرات المناخية، مشيرا إلى الانتهاء من تنفيذ المشروعات بالمدينة، وأنه من المقرر افتتاحها تباعا حتى انطلاق القمة.

تموين السيارات بالوقود النظيف

أكد محافظ جنوب سيناء، آن شرم الشيخ أصبحت خالية من التلوث، بعد استكمال منظومة الطاقة النظيفة، فيما يخص تموين السيارات بالغاز الطبيعي، أو إقامة محطات طاقة شمسية صديقة للبيئة، لافتا إلى تحويل كل سيارات الأجرة بشرم الشيخ لتعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء 4 محطات طاقة شمسية، بالإضافة إلى إنشاء 24 موقفا ذكيا، ومحطات شحن للأتوبيسات والسيارات بالكهرباء.

وتابع بأنه قام بجولة تفقدية ليلة أمس، للاطمئنان على التجهيزات النهائية لقمة المناخ، وأعلن أن المنطقتين الزرقاء والخضراء وقاعة المؤتمرات جاهزة لاستقبال وفود COP 27.

مستشفى ميداني

أوضح محافظ جنوب سيناء، أنه تمت إقامة مستشفي ميداني داخل حديقة السلام، ضمن مكونات المنطقة الخضراء، مع الانتهاء من كل التجهيزات الطبية الخاصة بالقمة 27 للتغيرات المناخية، مضيفا أنه تفقد ليلة أمس، تجهيزات المنطقتين الزرقاء والخضراء، اللتان تستضيفان فعاليات على مدار أيام 14 يوما، مدة انعقاد قمة المناخ.

وأشاد المحافظ، بالتصميم المبدع للمنطقتين الزرقاء والخضراء، مشيرا إلى أن المحافظة أعدت برامجا فنية وثقافية للمشاركين، تقام في عدة مناطق بالمدينة، موضحا أنه تفقد أعمال رفع كفاءة المسرح الروماني وأعمال الرصف والتجميل بمحيطه، حيث تقام عدة فعاليات على هامش مؤتمر تغير المناخ بالتعاون مع وزارة الثقافة.