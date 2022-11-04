كوريا الجنوبية تحرك طائراتها الشبح بعد رصد 180 طائرة شمالية

ذكرت قناة «سكاي نيوز»، في نبأ عاجل، أنّ كوريا الجنوبية أعلنت إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية.

وتتفاقم التوترات في الفترة الأخيرة بين الكوريتين في ظل إجراء كوريا الشمالية تجارب عسكرية عدة وتدريبات متنوعة تثير القلق لدى جارتها الجنوبية.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تصاعدت تحركات بيونج يانج والتي أيدت علنا موسكو في قراراتها بشأن كييف.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.