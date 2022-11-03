«القاهرة الإخبارية»: الولايات المتحدة تدين إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية

ذكرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية بالأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن دولة كوريا الشمالية تدمر كل فرص الحرص عبر إطلاقها الصواريخ الباليستية وغير الباليستية المستمرة وهو الأمر الذي يهدد استقرار المنطقة ويزعزع الاستقرار، بحسب نبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية".

10 صواريخ كورية في عام واحد

وأطلقت كوريا الشمالية نحو 10 صواريخ هذا العام بعضها بالتزامن مع التدريبات العسكرية التي تجريها جارتها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان منذ عدة أسابيع.

صاروخ بالقرب من كوريا الجنوبية

وسقط صاروخ كوري شمالي، أمس الأربعاء، بالقرب من جزيرة كورية جنوبية ويعد هذا أكبر استفزاز تتعرض له سيول منذ أحداث 2010 عندما دمرت كوريا الشمالية طردا حربيا كوريا وقتل نحو 46 بحارا من بينهم 16 مجندًا من كوريا الجنوبية كان يؤدي الخدمة العسكرية.