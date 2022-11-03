كوريا الشمالية تطلق 3 صواريخ بالستية جديدة

ما زالت شبه الجزيرة الكورية تشهد توترات بعد استمرار التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية، احتجاجًا على المناورات المشتركة لجارتها الجنوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية، المتمثلة في التدريبات الجوية المشتركة «عاصفة اليقظة»، بمشاركة حوالي 240 طائرة، منها «الشبح المتقدمة»، عبر سماء شبه الجزيرة الكورية، التي انطلقت الاثنين الماضي وتستمر 5 أيام.

3 صواريخ في اليوم الثاني

وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، فإن هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية أعلنت اليوم الخميس، أنها رصدت إطلاق جارتها الشمالية لصاروخ باليستي بعيد المدى وصاروخين باليستيين قصيري المدى صباح اليوم.

وكشفت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، تفاصيل الإطلاق، لافتة إلى أن كوريا الشمالية أطلقت ما يفترض أنه صاروخ باليستي بعيد المدى نحو البحر الشرقي من منطقة سونان في بيونغ يانغ، في غضون الساعة 7:40 صباحا، وصاروخين باليستيين قصيري المدى نحو البحر الشرقي من منطقة كيتشون بإقليم يونجان الجنوبي، شمال بيونج يانج في غضون الساعة 8:39 صباحا بالتوقيت الحملي.

إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات

وأكد الجيش الكوري الجنوبي أن الصاروخ المطلق اليوم هو باليستي عابر للقارات، بسبب تفريق رأسه من الجسم الدافع.

وجاءت هذه التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية بعد يوم واحد من إطلاقه ما لا يقل عن 17 من الصواريخ الباليستية وغيرها، في غضون 7 ساعات فقط في اليوم السابق، وطار أحدها في اتجاه الجنوب متجاوزا خط الحدود الشمالي لأول مرة منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى الكوريتين.

وأعلن الجيش الكوري الجنوبي تعزيز المراقبة واليقظة والمحافظة على وضع الاستعداد التام، بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة.