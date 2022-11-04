أمريكا: أي هجوم نووي على حلفاء واشنطن سنُسقط نظام كوريا الشمالية

في تطور جديد لأزمة الصواريخ التي تطلقها دولة كوريا الشمالية بشبه الجزيرة الكورية، علقت الولايات المتحدة على الأمر في تصريح جديد على لسان وزير الدفاع.

تحذيرات من الولايات المتحدة الأمريكية

وأصدر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستين، تصريحات لاذعة ضد دولة كوريا الشمالية أمس الخميس، أثناء لقاءه مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونج سوب، مبينًا أن أي هجوم على الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من قبل كوريا الشمالية سيؤدي إلى نهاية نظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

غير مقبول استخدام الأسلحة النووية

وأوضح أوستن، بحسب موقع روسيا اليوم، أن أنه من غير المقبول استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية لأن هذا سينهي نظام كيم، وسط اتفاق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية على تعزيز القدرات الدفاعية وتبادل المعلومات والمشاورات من أجل مواجهة التهديدات الكورية الشمالية النووية الصاروخية المتزايدة والرد عليها.

تعليق كوريا الجنوبية على صواريخ الشمالية

وذكرت الرئاسة في كوريا الجنوبية في بيان رسمي مساء الأربعاء أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يحدث وسترد في وقت قريب على هذا الاستفزازات، خاصة أنها أعلى درجة من الاستفزازات تنفذها جارتها الشمالية ضدها منذ نهاية عام 2010 عندما تم قتل بحارة كوريين جنوبيين استقلوا مركبة، وكان من بينهم 16 مجندًا كانوا يؤدون الخدمة العسكرية الإجبارية.

وأشارت كوريا الجنوبية أن الشمالية أطلت 10 صواريخ في عام 2022 فقط بالتزامن مع التدريبات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان التي سقط بالقرب من إحدى جزرها صاروخ كوري شمالي وسط ذعر من السكان المحليين وإطلاق صافرات الإنذار وإيقاف بعض المواصلات العامة حرصًا على حياة المواطنين فيها خشية وقوع قتلى من بينهم.