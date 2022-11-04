«صباح الخير يا مصر» يعرض وثائقيا عن توت عنخ آمون: «الغيوم والملك المظلوم»

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، فيلما وثائقيا بعنوان «الغيوم والملك المظلوم»، على القناة الأولى بمناسبة مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، أهم كشف أثري عالمي في القرن العشرين، حيث يجيب على مجموعة كبيرة من الأسئلة الشائكة التي تتردد منذ 100 عام، ويستعرض قصة الكشف الأثري الملهم، وكيف نجح هوارد كارتر عالم الآثار الإنجليزي في عام 1922م في اكتشاف كنوز الملك توت عنخ آمون..

وفاته لغزا حير العالم بأكمله

ملك تولى الحكم طفلا وتوفي شابا، وظلت وفاته لغزا يحير العالم بأكمله، إذ أكدت الدكتورة سحر سليم أستاذ الأشعة بجامعة القاهرة، عدم وجود ما يدل على محاولة لقتل الملك توت عنخ آمون.

الحاشية وكبار رجال الدولة عبدوه

ورث من والده إخناتون وطنا ممزقا انقسمت فيه البلاد بين معابد الإله الواحد آتون ومعابد آلهة آمون، حيث قالت الدكتورة هند الشربيني مدير عام البحث العلمي بوزارة السياحة والآثار، إن المصريين لم يتجهوا – جميعا- إلى عبادة الإله آتون، لكن الحاشية وكبار رجال الدولة عبدوه.

ملك لم يكن صاحب تأثير سياسي فترة حكمه إلا انه وبعد 3 آلاف عام من رحلة قصيرة مليئة بالاضطرابات يعود ويصبح الملك الفرعوني الأشهر على وجه الأرض.