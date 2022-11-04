مدير «البر الغربي بالأقصر»: مقبرة توت عنخ آمون اكتشفها «كارتر» وغيّرت التاريخ

لا صوت يعلو فوق صوت الاحتفال بمئوية توت عنخ آمون، والتي ستقام في الأقصر، حيث قال بهاء عبدالجابر، مدير عام مقبرة البر الغربي بالأقصر، إن المحافظة تحتفل اليوم بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ أمون، والتي تزيد مقتنياتها عن 5 الآف قطعة أثرية، وذلك باعتباره حدث تاريخي في الحضارة المصرية، واليوم القومي لأهالي مدينة الأقصر.

افتتاح بيت كارتر

وتابع «عبدالجابر»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر القناة الأولى مع الإعلامي محمد الشاذلي، أن احتفالات الخاصة باكتشاف مقبرة توت عنخ أمون ستبدأ بافتتاح بيت كارتر بعد الانتهاء من تطويره، ذلك البيت الذي يرجع لعالم الآثار كارتر مكتشف مقبرة توت عنخ أمون، والذي بُنى في سنة 1910.

وأضاف، أن العالم الأثري كارتر اكتشف مقبرة توت عنخ أمون في 4 نوفمبر 1922، لافتًا إلى أنه صمم هذا البيت وسكن فيه فترة طويلة لمراقبة المنطقة الأثرية ويلائم البيئة المحيطة به، ويتكون ذلك البيت من صالة وغرفة نوم وغرفة معيشة ومكتب، فضلًا عن معمل تحميض الصور الخاصة بالعالم كرتر.

دور أهالي مدينة القرنة في اكتشاف الأماكن الأثرية

وأشار مدير عام مقبرة البر الغربي بالأقصر، إلى أن العالم كارتر ذاع صيته لارتباطه اسمه بالملك توت عنخ أمون، مشيرًا إلى أن كارتر لم يكن عالم آثار، حيث أنه دخل مصر باعتباره رسام في سن 17 لكي يعمل مع أحد علماء الآثار حينها.

وأوضح، أن مقبرة توت عنخ أمون غيرت التاريخ لأنها الوحيدة التي عُثر عليها كاملة في الحضارة المصرية، مشيدًا بدور أهالي مدينة القرنة بالأقصر باعتبارها أحد مصادر إرشاد العلماء والأثريين للمناطق الأثرية، وتلك المدينة حفظت تاريخ مصر وعاشت فوق المقابر التاريخية لكثير من السنوات.