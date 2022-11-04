الأقصر تحتفل اليوم بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن محافظة الأقصر ستحتفل اليوم الجمعة بمرور 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون أحد أهم المقابر التي جرى اكتشافها بمصر، والتي تحتوي على كنوز أثرية لا مثيل لها، لافتًا إلى أن تلك الاحتفالية سيحضرها عدد من الوزراء والسفراء الأجانب وعلى رأسهم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، بالإضافة لعشرات السائحين الأجانب.

الاحتفالية تنقسم إلى جزئين

وأضاف لـ «الوطن»، أن احتفالية الأقصر بمرو 100 عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون ستنقسم إلى قسمين، الأول احتفالية سيتم تنظيمها في الساعة الواحدة ظهرا بمنزل هوارد كارتر مكتشف المقبرة بحضور عدد من أفراد أسرة اللورد «كارنافون»، ممول عملية اكتشاف المقبرة، موضحا أن تلك الاحتفالية سيحضرها العاملون بقطاعي السياحة والآثار المصريين بالإضافة لوزير السياحة والآثار وبعض الضيوف الأجانب.

وتابع: «الجزء الثاني من الاحتفالية سيقام مساء اليوم بمعبد الأقصر بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار وبعض السفراء الأجانب، فضلا عن عشرات السياح المتواجدين بمدينة الأقصر حاليا».

معرض لندن السياحي

وأشار إلى أن القطاع السياحي بالصعيد يعمل على الاستفادة من تزامن الاحتفالية بمرور 100 سنة على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، ومعرض لندن السياحي أحد أكبر المعارض السياحية في العالم والذي تستضيفه العاصمة البريطانية خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري وذلك للترويج السياحي للأقصر وجذب السياح البريطانيين لزيارتها وخاصة أن مكتشف المقبرة وممولها هم من الإنجليز، كما أن أول فوج سياحي زار الأقصر بعد اكتشاف المقبرة كان من البريطانيين.

وأوضح أن لجنة تسويق السياحة الثقافية ستستعين خلال الترويج للأقصر بمعرض لندن السياحي ببعض الصور النادرة لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون والتي يعتبرها العالم أهم مقبرة أثرية في التاريخ لما ضمته من كنوز.