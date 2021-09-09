مصر تهدي نسخة من قناع «توت عنخ أمون» إلى مقر الأمم المتحدة في فيينا

عُقدت في مقر الأمم المتحدة في فيينا، مراسم تسليم نسخة طبق الأصل من قناع توت عنخ أمون، إهداءً من مصر إلى المقر الأممي، حيث استقبلت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومدير مكتب المنظمة في فيينا غادة والي ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وسفير مصر في النمسا السفير محمد الملا، وأعضاء الوفد المصاحب، وذلك في القاعة الرئيسي للمقر التي تستضيف القناع، والتي شهدت احتفاءً بالإهداء المصري من قبل العاملين بالمنظمات الدولية والدبلوماسيين الحاضرين في المبنى خلال مراسم التسليم.

غادة والي: شهرة توت عنخ أمون تعود إلى اكتشاف مقبرته ومحتوياتها كاملة دون تلف

وأعربت غادة والي وزيرة التضامن، عن فخرها الشديد بأن ينضم رمز من رموز الحضارة المصرية إلى مجموعة القطع الفنية والثقافية بمقر بالأمم المتحدة، وسعادتها البالغة بأن يتمّ ذلك خلال توليها منصب مدير مكتب الأمم المتحدة في فيينا، مضيفة أنَّ هذا الإهداء يعكس دور ومكانة مصر في المجتمع الدولي وفي الأمم المتحدة، وثرائها الثقافي الذي يمثل قيمة كبيرة للحضارة الإنسانية، موجهة الشكر إلى الدولة المصرية على هذا الإهداء وعلى اهتمامها الدائم بالتروّيج للحوار والتبادل الثقافي والحضاري والفني.

وأضافت وزيرة التضامن، أنَّ أهمية وشهرة توت عنخ أمون تعود إلى اكتشاف مقبرته ومحتوياتها كاملة ودون تلف، حيث كانت تحتوي على كنوز تعكس الإتقان وجودة الصناعة والثراء الحضاري والثقافي وتطور الحياة والاهتمام بالفنون وقيم الجمال في مصر القديمة.

جبالي: نفتخر بـ غادة والي التي أصبحت ضمن أبرز قيادات الأمم المتحدة

وألقى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الحدث أوضح فيها أنَّ القناع الذي تمّ إهداؤه هو نسخة طبق الأصل من القناع الأصلي للملك توت عنخ أمون، وتمّ إعدادها تحت إشراف متخصصين بوزارة السياحة والآثار المصرية.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أنَّ هذا الإهداء يؤكّد تميز العلاقات بين الأمم المتحدة ومصر، مشيراً إلى دور مصر في إنشاء الأمم المتحدة وحرصها التاريخي على دعم المنظمة الدولية وقراراتها، مبينًا أنَّ مصر تفتخر بـ غادة والي التي أصبحت ضمن أبرز قيادات الأمم المتحدة، وتعد نموذجاً للمرأة المصرية الناجحة.