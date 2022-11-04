مصرع طفل سقط من الطابق الثامن في الإسكندرية.. والمدرسة تنعيه

لقي طفل في العقد الأول من العمر، مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثامن بمحل سكنه بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية، فيما تباشر جهات التحقيق المعنية تحقيقاتها في الواقعة لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد بوفاة طفل سقط من الطابق الثامن بمنطقة العجمي غربي الإسكندرية.

تفاصيل مصرع طفل في الإسكندرية

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط قسم شرطة الدخيلة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين صحة البلاغ وسقوط الطفل من محل سكنه من أعلى، وجرى نقله إلى المشرحة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.

مدرسة الطفل تنعيه

من جانبها نعت إدارة المدرسة التي يدرس بها طفل الإسكندرية المذكور، وتبين أنه نجل إحدى المدرسات بالمدرسة، وجاء في بيان مقتضب: «ننعى وفاة الطفل سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويجعله شفيعاً لأهله وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان ويربط على قلوبهم وإنا لله وإنا إليه راجعون».

خبير أسرية: ضروري إبعاد الاطفال عن النوافذ

وقالت نورا طارق، خبيرة أسرية في الإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه من الضروري على أولياء الأمور الانتباه إلى أطفالهم وإبعادهم عن النوافذ و«البلكونات» حتى لا يتسبب ذلك في سقوطهم أو حدوث أي مكروه لهم.