طفل يقفز من نافذة المطبخ بالطابق الخامس هربًا من حريق غرب الإسكندرية

قفز طفل من نافذة المطبخ بشقة أسرته الكائنة في الطابق الخامس بعقار في منطقة الدرايسة غرب الإسكندرية، هربًا من حريق نشب بها، ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح بالغة.

ورد بلاغًا إلى قسم شرطة الدخيلة يفيد بنشوب حريق في شقة بالطابق الأخير بعقار يقع بمنطقة الدرايسة، وانتقل مأمور وضباط القسم رفقة قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

معاينة مكان الحريق

وتبين من المعاينة أن الشقة تقع في عقار مكون من 5 طوابق، كل منها به 4 شقق سكنية، والحريق نشب في شقة بالطابق الأخير مساحتها نحو 100 متر غرفتين وصالة، وتبين من الفحص أن الشقة يقطنها المدعو «عبد الراضي. ا.ع» 45 عامًا، عامل، وزوجته «نور الهدي.إ.م»، 38 عامًا، ربة منزل، وطفلاه «أنعام» 4 سنوات، و«إبراهيم» 9 سنوات.

ووقع حريق الإسكندرية اليوم الخميس، نتيجة ماس كهربائي في شاشة التليفزيون، وامتد الحريق من صالة الشقة التي احترقت محتوياتها بالكامل، إلى باقي الغرف، وخوفًا من وصول الحريق إليه قفز الطفل «إبراهيم» 9 سنوات، من شباك المطبخ بمنور العقار.

إصابة الطفل باشتباه ما بعد الارتجاج

وأصيب الطفل باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر في الساق اليسرى وكسر بالذراع اليسرى وكسر في الحوض، وجرى نقله إلى مستشفى العجمي العام، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضرًا بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت الجهات المعنية التحقيق.