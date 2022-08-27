حكاية جريمة بسبب «توك توك» في الإسكندرية.. 3 أشخاص ينهون حياة طفل

في قرية «طرمبات الماكس» بدائرة قسم شرطة الدخيلة، التابعة لمحافظة الإسكندرية، كان الأهالي على موعد مع جريمة بشعة راح ضحيتها طفل يدعى «عماد» صاحب الـ12 عامًا من عمره، استقل معه 3 أشخاص لنقلهم إلى مكان يريدونه، وفي وسط الطريق، سددوا له 5 طعنات باستخدام سلاح أبيض بغرض سرقة التوك توك الخاص به، إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد وألقت القبض عليهم بعد تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة، وأمرت بحبسهم 3 أيام على ذمة التحقيقات.

جريمة على الطريق

تفاصيل تلك المأساة تحدث عنها الجيران في حديثهم لـ«الوطن»، بعد معرفة الجريمة البشعة، أن الأهالي فوجئوا عندما كان الأطفال كانت تلهوا وتلعب بالكرة أعلى الطريق بالقرية، بأحد الأشخاص ينزل من توك توك ويفر هاربًا ممسكًا بيده سلاحا أبيضًا، والطفل يستغيث بالأطفال الذين يلعبون بالكرة «الحقوني الحقوني»، وكان بداخل التوك توك الذي يستقله الطفل، شخصان آخران، الطفل ظهر والدماء تسيل من جسده وسقط مغشيا عليه غارقًا في دمائه بجوار التوك توك وتم نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى.

من منطقة أخرى

وتابع جار المجني عليه، ويدعى «محمد. ج»، أن نجله الصغير أبلغه بالجريمة، وأسرع بمكان مسرح الجريمة ووجد الطفل تسيل الدماء من جسده، وأن المتهمين كانوا يريدون سرقة التوك توك، وأن هذه المنطقة حدثت بها عدة جرائم قبل ذلك، حيث لا يمر منها إلا الصيادين الذين يعملون بالبحر، و أن المتهمين الذين ارتكبوا تلك الجريمة ليسوا من أهل المنطقة ولا يعرفهم أحد.

قانوني: الإعدام عقوبتهم المتوقعة

حول تلك الجريمة والموقف القانوني، يقول حمدي العربي، المحامي والخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن»، إن جريمة القتل اقترنت بجناية أخرى وهي السرقة، وإذا توافر ظرف اقتران القتل العمد بجناية أخرى فتكون عقوبة القاتل هى الإعدام، وذلك خروجاً على القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات والجناية الأخرى في هذه الحالة تعتبر بمثابة ظرف مشدد لعقوبة القتل طبقا لما ورد بالمادة 234/2 من قانون العقوبات.