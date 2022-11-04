توزيع لحوم صكوك الأضاحي تزامنا مع افتتاح مسجد.. «معمورة بالخير»

لم تدخر وزارة الأوقاف جهدا، في دعم المواطنين الأكثر احتياجا، في مختلف المحافظات، ولم تترك مناسبة إلا ودعمتهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية الكثر احتياجا، وتزامنا مع افتتاح مسجد المعمورة الشاطئ الكبير بمحافظة الإسكندرية، عقب الإنتهاء من صيانته وتطويره على أعلى طراز بتكلفة تقدر بـ 8.5 مليون جنيه، جرى توزيع لحوم صكوك الأضاحي على المواطنين.

وشهد الافتتاح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تطوير المسجد وهي كالتالي:

معلومات عن مسجد المعمورة الكبير في الإسكندرية

- تكلفة افتتاح مسجد المعمورة تقدر بـ8.5 مليون جنيه بعد تطويره على أعلى طراز.

- تقدر المساحة الكلية للمسجد الكبير من داخل السور بنحو 6000 متر، وتقدر المساحة الداخلية بنحو 2000 متر، تسع نحو 5000 مصلي.

- تزامن مع الافتتاح توزيع طني لحوم صكوك على الأسر الأولى بالرعاية.

محافظ الإسكندرية: الدولة تعمر بيوت الله

جرى افتتاح المسجد بعدما أدى وزير الأوقاف والمحافظ صلاة الجمعة في المسجد، والتي كانت بعنوان «السلام مع النفس والمجتمع» وسط عدد كبير من المصليين، وهنأ المحافظ أهالي المعمورة بافتتاح المسجد، مقدمًا الشكر للقيادة السياسية لدعمها أعمال التطوير بالإسكندرية.

وعبر محافظ الإسكندرية عن سعادته بظهور المسجد بهذا الشكل الرائع، مؤكدا أن تطوير المسجد يأتي في إطار سعي الدولة لعمارة بيوت الله والحفاظ عليها وتعهدها بالصيانة، وثمن دور وزارة الأوقاف لحماية المجتمع فكريًا وثقافيًا ودينيًا، بما يحقق الوعي المجتمعي ويغرس فيه روح القيم والدينية والإنسانية.