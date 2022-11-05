حظك اليوم برج الحمل السبت 5-11-2022 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الحمل أنه يهتم بالناس ويتتبع أخبارهم طول الوقت، كما أنه يود معرفة التوقعات الفلكية الخاصة بأصحابها فهو أول الأبراج الفلكية ويتسم بشخصيته القوية التي تجعله يسيطر على الجميع من حوله ويجذب انتباه الآخرين.

مواصفات برج الحمل

ويعتبر مولود برج الحمل من أوفى الشخصيات التي يمكن أن تقابلها في حياتك فهو يكره النفاق أو الكذب ولعل من أبرز عيوب برج الحمل محاولته تحليل كل ما يدور حوله وفهم الأحداث المختلفة مما يجعله يطرح الكثير من الأسئلة وهو ما يجعل الناس تمل من هذه الأمور.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء تشمل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الحمل على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر يساعدك أن تتجه بثقة نحو أهدافك، فقط انتبه لحماية حقوقك حتى تشعر بالسعادة وتحقيق الاهداف التي تسعى لها في عملك وتحقق النجاح وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمنحك اليوم نشاطا وسحرا وجاذبية، مما يجعلك تكون محط أنظار الجميع ويمكن أن تقضي أوقات سعيدة مع أحبائك وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.