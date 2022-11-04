حظك اليوم برج الحمل الجمعة 4-11-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الحمل حماسي بشكل كبير فهو يضفي جو من المرح في المكان المتواجد به، كما أنه لا يطيق الانتظار طويلا في حياته مما يجعلهم متهورين في أوقات كثيرة، رغم أنه شديد النجاح في حياته المهنية فهو يستطيع العمل تحت ضغط كبير.

مواصفات برج الحمل

ويتميز مولود برج الحمل بالسخاء الشديد فهو كريم في التعامل مع أحبائه، ولا يخشى المغامرة أو الدخول في تجارب غريبة ومثيرة كما أنه م تقلب المزاج في أوقات كثيرة، لكنه حماسي ويتكلم بطلاقة في أي مكان بتواجد به فدائما ما يترك انطباع عنه.

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حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر واليوم عليك أن تبقى متحفظا، ويجب ألا تعلن خططك لأي شخص وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الحمل.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزلك الثامن ما زالت تمنحك طاقة عاطفية، ويجب أن تقترب ممن تحب بذكاء كبير حتى تحقق السعادة وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الحمل.