بمشاركة 70 شخصا.. مسيرة لـ«شباب بتحب مصر» في شرم الشيخ قبل انطلاق «COP 27»

نظمت مؤسسة شباب بتحب مصر، مسيرة صباح اليوم الجمعة، قبل انطلاق قمة المناخ بـ24 ساعة فقط، تحت اسم «شعلة العدالة المناخية الطريق إلى COP27»، بمشاركة الاتحاد الأفريقي «باكجاك»، وتحركت المسيرة في شارع السلام بمشاركة آلاف الشباب من دول مختلفة متجهة إلى المنطقة الخضراء أمام المركز الدولي للمؤتمرات بمقر انعقاد المؤتمر.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لـ«الوطن»، إن مؤسسة شباب بتحب مصر نظمت عدة فعاليات في مدينة شرم الشيخ قبل انطلاق القمة رقم 27 للمناخ، وتهدف لزيادة الوعي البيئي وتنظيف الشواطئ والمحميات الطبيعية تزامنا مع إعلان مدينة شرم الشيخ مدينة خضراء.

70 شابا وفتاة يشاركون في المسيرة

وأوضح المحافظ أن مؤسسة شباب بتحب مصر نظمت مسيرة صباح اليوم الجمعة بمشاركة 70 شابا وفتاة للمشاركة في شعلة العدالة المناخية، وهم من المشاركين في ختام مؤتمر الشباب COY17.

وأضاف أن المسيرة انطلقت في شارع السلام وتوجهت إلى القرب المنطقة الخضراء للمطالبة بالتوعية بخطورة التغيرات المناخية التي تحدث بسبب الاستخدام السيئ لمقومات وموارد البيئة.

توعية الطلاب بقضية المناخ

ونظمت مؤسسة شباب بتحب مصر عدة فعاليات في شرم الشيخ الأسبوع الماضي، بدأت بلقاء مفتوح مع طلاب المدرسة البريطانية بشرم الشيخ، تناول أهمية المؤتمر ودور الأطفال والشباب في حل القضية خلال جلسة تفاعلية، وجرى الإجابة على تساؤلات الطلاب عن القمة وأنشطة العمل المناخي بشكل عام، وسط حماس كبير من المشاركين أسفر عن تنظيم ورشة تعريفية عن قضية تغير المناخ ومفهومها.

وجرى القيام بحملة نظافة المحميات بشرم الشيخ، وشملت محمية رأس محمد ومحمية نبق، بالإضافة تنفيذ مجسم من الحديد يحمل يتكون من 8 أجزاء على شكل YLE COP27، وهو يمثل علامة فارقة وتذكير دائم للشباب والفتيات ولكل حضور المؤتمر بخطورة البلاستيك على الأرض.