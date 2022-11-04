«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن شرم الشيخ: «مدينة السلام الخضراء»

عرض برنامج «صباح جديد»، على قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا عن مدينة شرم الشيخ، بمناسبة اقتراب تنظيم مؤتمر المناخ cop 27، وذلك بعنوان «شرم الشيخ.. مدينة السلام الخضراء».

مدينة شرم الشيخ الساحرة مقصدا رئيسيا

وتعد مدينة شرم الشيخ الساحرة مقصدا رئيسيا للسائحين من مختلف بلدان العالم، وذلك لما تتميز طبيعتها الخلابة، التي تتكون من مزيج من البحر فيروزي اللون والهواء النقي والرمال الذهبية بالإضافة إلى الشعاب المرجانية وفصائل الأسماك النادرة والبيئة البحرية الكاملة.

ملتقى خليجي العقبة والسويس

وتعد مدينة شرم الشيخ من أجمل المدن البيئية التي تتناسب مع موضوع قمة المناخ cop 27، والتي من المقرر أن تعقد على أرضها في الفترة من السادس وحتى الثامن عشر من نوفمبر الجاري.

تقع مدينة شرم الشيخ عند ملتقى خليجي العقبة والسويس على ساحل البحر الأحمر، وتبلغ مساحتها 480 كم، فهي تعد أكبر مدن محافظة جنوب سيناء وتتميز بوجود العديد من الأماكن السياحية والعلاجية مثل رأس أم سيد ورأس جميلة ورأس كنيسة.