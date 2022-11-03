شرم الشيخ تتزين لاستقبال COP27.. الاستعدادات انتهت والفنادق كاملة العدد

لوحات دعائية، دراجات، زهور، وخضرة، انتشار أمني مكثف، الجميع يعمل على قدمٍ وساق، هكذا ظهرت مدينة شرم الشيخ كعروس تزينت استعداداً لانطلاق قمة المناخ COP 27، والتي تنطلق الأحد المُقبل 6 نوفمبر وتستمر حتى الجمعة 18 نوفمبر، وذلك بعدما تم وضع اللمسات النهائية بالمحافظة لاستقبال الوفود المشاركة في القمة.

في سياق متصل، أنهت وزارة الداخلية، خطة تأمين مدينة السلام «شرم الشيخ» طول فترة قمة المناخ، فضلاً عن تأمين المؤتمر، حيث تابع آخر الاستعدادات واستراتيجية العمل الأمني من خلال الفيديو «كونفرانس».

فنادق شرم الشيخ كاملة العدد

وفيما يخص الفنادق، أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنّ الفنادق كاملة العدد، ونسبة الإشغال 100%، موضحاً أنّ 132 فندقاً ومنشأة سياحية حصلوا على الشهادة البيئية استعداداً لـCOP 27، فيما تفقد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، الاستعدادات النهائية لاستضافة القمة.

لجان تفتيشية على الفنادق والمطاعم

وأنهت اللجنة المُشكلة لمراقبة الفنادق، عملها في متابعة والمرور على كافة المنشآت السياحية، والفنادق، والمطابخ، والمطاعم بمدينة شرم الشيخ فضلاً عن تفقد أماكن تخزين المواد الغذائية داخل تلك المنشآت، وذلك للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الخاصة بالسلامة الصحية وسلامة الغذاء.

تدريب العاملين وتطعيمهم

كما أنهت مديرية الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء، تطعيم كافة العاملين في مختلف المنتجعات السياحية والفنادق بتطعيم مضاد للالتهاب الكبدي الوبائي، فضلاً عن زيادة أطقم الحجر الصحي والبوابات الحرارية في المطار، فضلاً عن الدفع بعدة فرق طبية ثابتة داخل الفنادق، وتخصيص غرفة داخل كل فندق للتعامل الفوري مع أي حالة صحية طارئة خلال قمة المناخ.

رفع الوعي بنظافة وسلامة الغذاء

كما نظمت مديرية الصحة حملات توعوية في مختلف الفنادق والمنشآت الصحية، للتأكيد على سلامة ونظافة الغذاء، وعدم التسبب في حدوث أي خطأ سواء في الصحة والسلامة المهنية، خلال مؤتمر cop 27.

تطهير خزانات الطعام والمشروبات

وشنت إدارة الطب الوقائي، حملات مكثفة على مختلف المطاعم والمنتجعات السياحية، لإجراء تطهير كامل لجميع الخزانات، ومخازن الطعام، وفحص الطواقم العاملة في سلامة الأغذية والمشروبات.

مستشفى ميداني لأية طوارئ

وأنشأت محافظة جنوب سيناء، مستشفى ميدانيًا تحسباً لأية طوارئ، فضلاً عن نشر العديد من سيارات الإسعاف أمام الفنادق، وقاعة المؤتمرات، وحول المناطق الخضراء والزرقاء، بالإضافة إلى تركيب محطة طاقة شمسية كاملة لتغذية مستشفى شرم الشيخ الدولي ليكون أول مستشفى أخضر في مصر.

وزير الداخلية يتابع خطة التأمين

وبالنسبة لخطة التأمين، ناقش اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، خطة تأمين مؤتمر قمة المناخ COP 27، حيث تابع الاستعدادات الأمنية، وجاهزية القوات من خلال الفيديو كونفرانس، مُؤكداً على ضرورة الاستقرار الأمني على كافة الأصعدة.

استعدادات أمنية مكثفة

وأكد الوزير ضرورة رفع أعلى درجات الحذر، واتخاذ كافة التدابير الأمنية، واليقظة التامة لكافة العناصر الأمنية، لتحقيق أقصى استقرار أمني، مُشدداً على التصدي الحازم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر وسلامة الوطن والمواطنين، كما أكدّ على ضرورة مراعاة البعد الإنساني خلال التعامل مع المواطنين.