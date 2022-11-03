بابا الفاتيكان: قمة المناخ COP 27 في شرم الشيخ خطوة للحفاظ على البئية

أوضح بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، أثناء زيارته إلى البحرين مساء اليوم، أن مملكة البحرين تتميز بالحيوية، وهي مكان دائما للالتقاء والتواصل بين مختلف الشعوب حول العالم.

ماذا قال عن قمة المناخ COP 27؟

اضاف بابا الفاتيكان، بحسب قناة «سكاي نيوز عربية»، أنه يؤكد على أهمية مؤتمر قمة المناخ COP 27، المقرر إقامته في جمهورية مصر العربية في مدينة شرم الشيخ بداية من 6 نوفمبر الجاري، متابعا: «مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 الذي سيعقد بعد أيام قليلة، سيكون خطوة إلى الأمام في اتجاه الحفاظ على البيئة».

المياه والتلوث وأهمية الحفاظ عليهما

وتابع بابا الفاتيكان خلال كلمة له أمام «منتدى حوار البحرين: الشرق والغرب للتعايش البشري» في البحرين: «لا تزال شجرة الحياة التي تقف وحيدة في مشهد الصحراء، تذكرني بمجالين حاسمين للجميع، ويخاطباني خصوصا الذين يتحملون مسؤولية خدمة الخير العام، في المجال الأول قضية المياه، فكم شجرة قطعت، وكم من بحار تلوثت بجشع الإنسان الذي لا يشبع».

ضرورة البحث عن خيارات عملية

وواصل بابا الفاتيكان: «لا نكل من العمل من أجل هذه القضية الملحة والمأساوية والبحث عن خيارات عملية وبعيدة المدى يتم اتخاذها من أجل الأجيال الشابة قبل فوات الأوان وقبل أن يتعرض مستقبلهم للخطر».

الشعبوية والتطرف وتهديد العالم

وأشار البابا، إلى أن الشعبوية والتطرف يهددان الجميع، موضحا أنه لا يجب أن ندع إمكانية اللقاء بين الحضارات والأديان والثقافات تتبخر، مؤكدا أن الأيام الحالية تمثل مرحلة ثمينة في مسار الصداقة الذي تكثف أخيرا مع القادة الدينيين المسلمين، معبرا عن تقديره للمؤتمرات الدولية وفرص اللقاء التي تنظمها البحرين خاصة مع التركيز على الاحترام والتسامح.

يجب التركيز على ما يوحد البشر

واستطرد بابا الفاتيكان: «سأشارك في منتدى الحوار بين الشرق والغرب من أجل عيش الناس معا في سلام، لتسكت الأسلحة وأدعو للسلام حول العالم، علينا العمل من أجل السلام، يجب التركيز على ما يوحدنا».