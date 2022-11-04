مقرر بالحوار الوطني: تبادل الأفكار في القضايا ذات الأولوية مؤشر إيجابي

أكد النائب ايهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن تفاعل المؤتمر الاقتصادي مع استفسارات الحوار الوطني مؤشر إيجابي للتعامل مع مخرجات الحوار الوطني في كافة مراحله.

رؤي لدعم بناء الجمهورية الجديدة

وقال النائب إيهاب الطماوي في تصريحات لـ«الوطن» أن الرد على الأسئلة الموجهة من قبل الحوار الوطني للمؤتمر الاقتصادي تعزز فكرة الرؤى المشتركة بين جميع مؤسسات الدولة لإصدار مخرجات تدعم بناء الجمهورية الجديدة، مبينا أن المحور الاقتصادي لا يمكن فصله عن المحاور الأخرى للحوار الوطني سواء كانت اجتماعية أو سياسية.

أفكار مشتركة لمواجهة التحديات العالمية

وأكد النائب إيهاب الطماوي أن أطلاق منصة للتفاعل حسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤدي إلى استمرار حالة الحوار والتواصل من خلال طرح الرؤى والأفكار المشتركة التي يمكن الانطلاق منها طبقا لأولويات العمل الوطني لمواجهة التحديات التي تواجه مصر والمصريين في هذه المرحلة من تاريخ العالم.

ملف التضخم وضبط الأسواق المصرية

وأشار الطماوي إلى أن إسهامات الحوار الوطني في المؤتمر الاقتصادي، كانت إيجابية جدا ومؤثرة في تحديد نقاط المناقشة، لاسيما فيما يتعلق بملف التضخم وإجراءات ضبط الأسواق وزيادة الصادرات المصرية والاعتماد على المنتج المحلي.

المحور الاقتصادي بالحوار الوطني

يشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي كان أرسل لمجلس أمناء الحوار الوطني ردودا على الاسئلة التي تم ارسالها من قبل المنسق العام للحوار الوطني، وتم تقديمها من قبل المحور الاقتصادي بالحوار ولجانه خلال المؤتمر الاقتصادي في ضوء العلاقة التكاملية بين أجهزة الدولة.