إصابة شخصين صدمتهما سيارة مسرعة في طنطا بالغربية.. «حالتهما خطيرة»

أصيب شخصان بكسور وكدمات وسحجات وجروح متفرقة ونزيف داخلي، بعد أن صدمتهما سيارة أثناء خروجهما من إحدى قاعات الأفراح وعبورهما الطريق بالقرب من قريه شبرا النملة التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بإصابة 2 في حادث سير

تلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة شخصين بإصابات بالغة بعد أن صدمتهما سيارة مسرعة أثناء عبورهما الطريق من أمام إحدى قاعات الأفراح على طريق «طنطا - كفر الزيات» بالقرب من قرية شبرا النملة التابعة لدائرة المركز.

نقل المصابين للمستشفى

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارتا إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة شخصين بكسور وسحجات وكدمات متفرقة ونزيف داخلي بعد أن صدمتهما سيارة مسرعة أثناء خروجهما من إحدى قاعات الأفراح، وعبورهما الطريق، وتم نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي بحالة صحية خطيرة، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، والتحفظ على سائق السيارة وقائدها، وندب مهندس الفحص الفني لإعداد تقرير بشأنها.