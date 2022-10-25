حزن في المحلة على مصرع 11 شخصا من أسرة واحدة في حادث سير بالدقهلية

تشهد منطقة المنشية الجديدة في مدينة المحلة الكبرى، حالة من الحزن بسبب مصرع 11 شخصًا من عائلة واحدة، في حادث طريق المنصورة - جمصة، بمحافظة الدقهلية، أثناء عودتهم من المحلة الكبرى، إذ وقع تصادم سيارة «ميكروباص» مع أخرى «نقل».

وصول جثامين ضحايا حادث الدقهلية

وينتظر أهالي المنطقة وصول جثامين الضحايا، لأداء صلاة الجنازة عليهم، في مسجد دار السلام، بمنطقة المنشية الجديدة بنطاق حي ثان المحلة، ثم دفنهم في مقابر العائلة.

وأكد إبراهيم عبدالرحمن، من أهل المنطقة، أن الضحايا من أسرة واحدة وهم رجب دوريش الزوج وزوجته وابنتهما وزوجها و4 من أحفادهما أبناء ابنتهما، بخلاف زوجة ابنه واثنين من أولاده، وتبين أنهم كانوا قادمين من محافظة دمياط وعائدين لمسقط رأسهم بمنطقة المنشية بمدينة المحلة الكبرى.

تفاصيل الواقعة

كان طريق جمصة- المنصورة، بمحافظة الدقهلية شهد حادث تصادم بين سيارة «ميكروباص» وأخرى نقل، أسفل كوبري «شرنقاش» على رافد جمصة بنطاق مركز جمصة، أسفر عن مصرع 11 شخص بينهم 6 أطفال وإصابة 9 آخرين، وتبين أن الضحايا من أسرة واحدة، وتم نقل جثامين الضحايا إلى مشرحة المستشفى، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثث والتصريح بدفنهم، كما تم نقل المصابين لتلقي العلاج، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.