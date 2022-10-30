إصابة شخصين في حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بالغربية

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» ومركبة توك توك، على طريق قرية قرانشو، التابعة لمركز ومدينة، بسيون بمحافظة الغربية، وجرى نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

إخطار بإصابة شخصين

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وتوك توك على طريق قرية قرانشو بدائرة المركز، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين بإصابات مختلفة.

السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، إصابة كل من «كمال.م.ح»، و«محمد.ع.ا»، بكدمات وسحجات وكسور متفرقة إثر تعرضهما لحادث تصادم بين دراجة نارية «موتوسيكل» وتوك توك، على طريق قرية «قرانشو - بسيون»؛ بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد أحدهما.

رفع آثار الحادث

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات المارة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.