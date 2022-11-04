إصابة عامل زراعي ببتر كفه أثناء عمله بماكينة درس قش الأرز بالدقهلية

أصيب عامل زراعي، ببتر كف يده اليمنى، بالدقهلية اليوم، أثناء عمله في درس قش الأرز بأرضه الزراعية بقرية برمبال القديمة مركز منية النصر، ووصل إلى مستشفى منية النصر المركزي يعاني من تهتك بيده اليمنى، وقرر أطباء المستشفى فورا حجزه في قسم الجراحة العامة للعلاج، ولم يتهم أحد بالتسبب في إحداث إصابته.

تلقى مأمور مركز شرطة منية النصر، إخطارا من إدارة تأمين المستشفيات الحكومية، ببلاغ مستشفى منية النصر المركزي بوصـول المصاب «عبد المنعم أحمد مطاوع مطاوع عبد الفتاح»، 50 سنة عامل زراعي، ومقيم في قرية «برمبال القديمة» دائرة المركز.

بتر كف اليد اليمنى لعامل زراعي

وبالكشف الطبي على المصاب تبين وجود بتر كامل بكف اليد اليمني وعدم تواجد الكف وتهتك بأعصاب وأوتار وعضلات اليد «ادعاء حادث ماكينة زراعية» والحالة العامة متوسطة، وتم حجزه بقسم الجراحة بمستشفى منيه النصر المركزي.

فحص البلاغ وسؤال المصاب

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، إلى المستشفى، وبالفحص وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، قرر أنه أثناء قيامه بالعمل على ماكينة زراعية خلال دراس قش الأرز فأمسكت بيده اليمنى بالأرض الزراعية بزمام القرية مما أدى إلى إحداث إصابته، ولا يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 5473 لسنة 2022 وجاري العرض على النيابة العامة.