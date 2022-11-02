القصة الكاملة لجريمة بتر كف سائق توك توك على يد صهره.. خلافات أسرية

كمين محكم خطط له المتهمون الثلاثة، للانتقام وضرب الشاب «محمد عبد العزيز» في العقد الثالث من العمر، سائق توك توك، في أحد شوارع حلوان، وبالتحديد على مسافة 500 متر من قسم شرطة حلوان بالقاهرة، مستخدمين الأسلحة البيضاء والشوم، بعدما انتظره أحدهما حينما خرج بمركبته في تمام الساعة الثامنة صباحًا، للعمل قاصدًا قوت يومه، إلا أنه لم يتوقع أن يصبح مجني عليه، إذ فوجئ بثلاثة أشخاص يعتدون عليه اعتداءً وحشيًا بالضرب، وقاموا بقطع كف يده اليسرى، ومزقوا جسده وفروا هاربين.

عملية جراحية لمدة 12 ساعة

مأساة عاشها الشاب «محمد عبد العزيز» أحد أبناء مركز العياط بالجيزة، يسكن في منطقة حلوان، عندما شاهد كف يده، والجروح في جسده، لينقله أحد المارة إلى مستشفى حلوان العام، ليتلقى الاسعافات الأولية، وجرى نقله إلى مستشفى قصر العيني، ثم أخيرًا إلى مستشفى الحسين الجامعي، إذ خضع بداخلها إلى عملية جراحية استمرت 12 ساعة، في محاولة لإعادة الكف مرة أخرى إلى جسده، ولكن تلك المحاولة باءت بالفشل، حسبما روى المجني عليه لـ«الوطن».

بلاغ بالواقعة

كانت الساعة تشير إلى الرابعة عصرًا، عندما دق هاتف المقدم محمد المعداوي رئيس مباحث حلوان، ليتلقى بلاغا من إحدى المستشفيات بوصول المدعو «محمود عبد العزيز»، 25 سنة، سائق توك توك و مقيم في عرب غنيم، مصاب بجرح قطعى بالرأس، وأخر غائر بالبطن، وبتر في كف اليد اليسري، على خلفية اعتداء من قبل ثلاثة أشخاص، وتبين أن وراء الواقعة أشقاء زوجته ونجل خالهما، وتم ضبطهما خلال مأمورية لمركز شرطة أشمون في مديرية أمن المنوفية، فيما تكثف جهودها للقبض على المتهم الثالث الهارب.

حبس المتهمان.. وضبط وإحضار الهارب

خضع المتهمين المضبوطين لجلسة تحقيق، حول الواقعة، وأمرت جهات التحقيق بحبسهما 4 أيام، وعرضهما على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان إذا كان المتهمان يتعاطان المخدرات من عدمه، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم بشأن ما جرى بمسرح الجريمة، فضلًا عن ضبط وإحضار المتهم الثالث الهارب.

خلافات أسرية

وقال المجني عليه «محمد عبد العزيز» خلال حديثه لـ«الوطن»: « إن سبب تلك الجريمة ترجع بدايتها وأسبابها مشاكل أسرية منذ مايقرب من 9 أشهر عندما طالبت رؤية نجلي طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، لأن زوجتي غاضبة وتمكث بمنزل والدها من فترة قصيرة، وعندما أردت رؤيته قاموا بالاعتداء علي في واقعة سابقة، وحررت محضر بالواقعة في قسم شرطة حلوان، وتم الصلح ولكن استمرت المشاحانات بداخلهم، حتى قاموا بتدبير خطة للانتقام مني والاعتداء عليا بالأسلحة البيضاء» مطالبا بعودة حقه ورؤية نجله وتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني يقول المحامي والخبير القانوني أيمن محفوظ، إن العقوبة المنتظرة لهؤلاء الجناة، طبقا لنص المادة رقم 240 من قانون العقوبات: «كل من أحدث بغيره جرحًا أوضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه عاهة مستديمة، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10»، لافتًا إلى أن الاصرار والتربص في ارتكاب الواقعة تكشفه بالطبع التحقيقات، وأقوال الشهود وتحريات الجهات الامنية.