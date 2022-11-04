رئيس جامعة الإسكندرية: تقديم دراسات متكاملة لنمو الصناعة وتحويلها إلى خضراء

نظمت جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، فعاليات الندوة التثقيفية بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «مسيرة العمل المناخي من ستوكهولم إلى شرم الشيخ» والحلقة النقاشية حول الحوار الوطني واستعدادات الدولة لمؤتمر المناخ بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة.

ووفقا لبيان جامعة الإسكندرية جاء اللقاء حول الاستعدادات المكثفة التي تبذلها الدولة المصرية بالتزامن مع عقد مؤتمر قمة المناخ الأحد المقبل 6 نوفمبر 2022 بشرم الشيخ، من أجل مكافحة التغيرات المناخية الذي يعاني منها الكثير من بلدان العالم، وإطلاق نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سلسلة من الجلسات النقاشية لمعرفة آراء المواطنين حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات ‏الجمهورية.

جامعة الإسكندرية تقدم دراسات لنمو الصناعة

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، خلال كلمته أن الجامعة تعمل على تقديم دراسات متكاملة لتحقيق نمو الصناعة وتحويلها إلى صناعة خضراء، مشيراً إلى الهدف من مؤتمر المناخ COP27 هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو ووضع قضايا البيئة على قمة الأولويات.

كما أوضح رئيس جامعة الإسكندرية أهمية وفاء الدول المتقدمة بالتزاماتها نحو الدول النامية ومساعدتها على مواجهة التأثيرات الناجمة عن التغيرات المناخية، قائلًا إن جامعة الإسكندرية تعمل وفق استراتيجية مدروسة تتوافق مع رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، وقادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنافسية الدولية.

جامعة الإسكندرية تقدم دعم لأنشطة الطلاب

وأشار «قنصوة» إلى دور الجامعة في تقديم الدعم بكل صوره للأنشطة الطلابية والأبحاث العلمية التي تخدم الصناعة والاستدامة و الدورات التدريبية التي تصقل مهارات الطلاب، وأكد أن الدولة تبذل كل الجهد من أجل بناء الجمهورية الجديدة التي تعتمد على بناء الإنسان إلى جانب ما نشهده من جهود عمل كبيرة نحو بناء الحجر أدت إلى نهضة نلحظها جميعاً على كافة المستويات.

الصحة والتعليم ضمن قضايا حوار رئيس جامعة الإسكندرية

وشهد اللقاء نقاشات متنوعة بين الحضور تناولت التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تضمنت قضايا الصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة والدعم النفسي وارتفاع الأسعار والظواهر الأخلاقية والسلوكية وكيفية مواجهتها وتقديم حلول غير تقليدية في ظل الموارد المتاحة.