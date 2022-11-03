16إنذارا بالحرمان من الامتحانات لعدد من طلاب جامعة الإسكندرية الأهلية

وجهت كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية الأهلية 16 إنذارا لـ 16 طالبا، لتعديهم نسبة الغياب المتفق عليها في نص المادة 17 من الأحكام العامة والخاصة بالمواظبة ضمن لائحة الكلية الرسمية.

وفقا لبيان كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية الأهلية نصت المادة 17 على وجوب متابعة الطالب للمحاضرات والتمارين النظرية والتمارين التطبيقية والمعامل لكل مقرر، وألا تقل نسبة حضوره عن 75 % من إجمالي ساعات الاتصال الفصلية لكل مقرر على حدة ويتم إنذاره بالحرمان من أداء الامتحان مرتين عند وصول نسبة الغياب إلى 10% من إجمالي ساعات الاتصال لهذا المقرر.

%20 نسبة الحرمان من أداء الإمتحانات

وذكرت المادة أنه إذا وصلت النسبة إلى 20% من إجمالي ساعات الاتصال لهذا المقرر، وعند تجاوز نسبة الغياب عن 25% وبناء على طلب المحاضر وموافقة مجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص يحرم الطالب من أداء الامتحان النهائي في المقررات التي لم يستوف فيها النسبة المقررة للحضور، وفي هذه الحالة يعتبر الطالب منسحبا إجباريًا في تلك المقررات التي يحرم من أداء الامتحان فيها ويحصل على 0.00 نقطة في هذا المقرر من إجمالي 4 نقاط.

حرمان عدد من طلاب كلية الهندسة من أداء الامتحانات

حصل على الإنذار كل من «محمد.أ، ومحمد.ع، ومحمد.ع، ومحمود.م، ومصطفى.ر ، وملك.ع، ونور الدين.م، ويوسف.ش، وأحمد.س، وأحمد.ط ، ومحمد.أ، وعبد الرحمن.س ، ويوسف.ش، وعبدالرحمن.أ، ومروان.خ، وفتح الله.س»، نظراً لتجاوز هؤلاء الطلاب أسمائهم نسبة 10% من إجمالي ساعات الاتصال للمقرر، ويتضمن الإنذار أول لهم بالحرمان من أداء الامتحان بكلية الهندسة بالإسكندرية».