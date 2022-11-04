بوتين يسمح بانضمام السجناء إلى القتال في أوكرانيا.. وإجلاء سكان خيرسون

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، مرسوما يسمح بمشاركة المحكومين بجرائم ولم تنته فترة أحكامهم بالانخراط في صفوف المتطوعين للقتال في أوكرانيا، حيث تأتي خطوته، فيما كان قد أعلن في وقت سابق بدء التعبئة العسكرية الجزئية في البلاد من أجل زيادة المقاتلين في الحرب التي تخوضها بلاده في أوكرانيا المجاورة.

وتتحدث تقارير عن تعثر العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بسبب نقص في المقاتلين والإمدادات، فيما تؤكد موسكو أن خططها ستمضي قدما، رغم التطورات الأخيرة.

وفي وقت سابق، كشف الكرملين، أن روسيا لا تحتاج إلى إصدار مرسوم رئاسي للإعلان رسميا عن الانتهاء من تعبئة جزئية لجنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا، ولن يتم إصدار أي مرسوم في هذا الشأن، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

تقارير غربية: تراجع الوجود العسكري الروسي في منطقة خيرسون

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 21 سبتمبر عن أول استدعاء لقوات الاحتياط منذ الحرب العالمية الثانية، وكانت روسيا قد قالت بالفعل إنها استدعت قوات الاحتياط التي تحتاجها وقوامها 300 ألف جندي في نحو شهر، ولم تعد بحاجة إلى استدعاء المزيد، لكن رفض الكرملين إصدار مرسوم رسمي بإنهاء التعبئة قد يزيد من مخاوف الروس من إمكانية استئنافها، وصرح بوتين الاثنين بأنه سيتشاور مع خبراء قانونيين لمعرفة ما إذا كان من الضروري إصدار مرسوم رئاسي جديد.

في سياق منفصل، حث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الجمعة، على إجلاء جميع سكان خيرسون، بشكل سريع، فيما تتحدث تقارير غربية عن تراجع الوجود العسكري الروسي في هذه المنطقة التي أعلنت موسكو عن ضمها إلى الاتحاد الروسي في وقت سابق.

مسيرة روسية تدمر زورق بحري أوكراني

كما نقلت وسائل إعلام روسية لقطات تصور مسيرة انتحارية روسية من طراز «زالا لانسيت» أثناء تدميرها لزورق حربي أوكراني في نهر دنيبر، مشيرة إلى أن القوات الروسية أطلقت الطائرة المسيرة، وأظهر في شريط الفيديو، الزورق التابع للقوات البحرية الأوكرانية وهو في مياه نهر الدنيبر، حيث تم رصده وتصويره من الجو بواسطة المسيرة الروسية.

وبعد ذلك أظهرت اللقطات الطائرة الانتحارية وهي تستهدف الزورق، ثم ظهر دخان يدل على اندلاع حريق على الزورق، بحسب ما أفادت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء.

وفي تطورات ميدانية لاحقة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الجمعة، أن قواتها استهدفت بأسلحة عالية الدقة عدة مصانع لتصنيع الذخائر في خاركيف ودنيبيروبيتروفسك.