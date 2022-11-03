رئيس أوكرانيا يهدد بعدم الذهاب لقمة العشرين في حال حضور بوتين

هدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم، في مؤتمر صحفي مشترك في كييف مع نظيرته اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، من عدم مشاركة بلاده في قمة العشرين الاقتصادية في إندونيسيا، مساء الشهر الجاري، إذا شارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ماذا قال الرئيس الأوكراني؟

وقال الرئيس الأوكراني، بحسب قناة «العربية»، في نبأ عاجل، بثته قبل قليل: «موقفي الشخصي وموقف أوكرانيا هو أنه إذا شارك زعيم روسيا الاتحادية، فإن أوكرانيا لن تشارك».

موقف بوتين من الحضور

بدوره لم يوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موقفه في القمة المقبلة ولكن ذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) قبل أسابيع أن بوتين لن يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش القمة إذا حضر من الأساس.