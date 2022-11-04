الداخلية تنظم يومًا ترفيهيا لطلائع المناطق الحضارية الجديدة بالقاهرة

استمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية تجاه قاطني المناطق الحضارية الجديدة، استجابت الوزارة لمقترحات الطلبة والطالبات أعضاء الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة، والذي أقيم بأكاديمية الشرطة، واضطلعت الوزارة بتنظيم يوم لعدد من الطلبة والطالبات قاطني بدائل العشوائيات «الأسمرات وأهالينا بالقاهرة»، وأسرهم وذلك بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية، بما يعزز قيم الولاء والانتماء وتأكيداً على مساهمة الوزارة في إعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها للوطن.

لقاء توعوي تناول دور أجهزة الحماية المدنية في حماية المجتمع

وأضاف بيان وزارة الداخلية أن البرنامج تضمن عقد لقاء توعوي تناول دور أجهزة الحماية المدنية في حماية المجتمع ومجالات العمل بها، والتلقين بأرقام الطوارئ، وكذا لقاء تثقيفي عن أهمية البيئة ومقومات الحفاظ عليها والدور الأمني في التكامل مع جهود الدولة في حماية البيئة من أخطار التلوث وقد تم خلال اللقاءين فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الطلائع بما حقق تعظيم أوجه الاستفادة من تلك الفاعلية لهم.

تنظيم جولة تفقدية للطلائع لميادين التدريب التخصصية

وتم تنظيم جولة تفقدية للطلائع لميادين التدريب التخصصية بالإدارة العامة للحماية المدنية، ومشاهدة عدد من العروض التدريبية حول «إنقاذ شخص أوشك على الغرق- الغوص وانتشال شخص غريق – إجراء عدد من العروض تحت الماء ومشاهدتها من خلال غرفة المراقبة بحمام السباحة»، كما تم استعراض الأجهزة والمعدات الحديثة في الإنقاذ.

ويأتي ذلك ترجمةً لإستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تعميق أواصل التكامل بين جهاز الشرطة وفئات المجتمع، وإدراكاً لأهمية بناء الإنسان المصري من خلال تنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابي في تنمية الوعي الأمني.

توزيع عدد من الهدايا التذكارية على الطلبة والطالبات

وفى نهاية الاحتفالية تم توزيع عدد من الهدايا التذكارية على الطلبة والطالبات، مما لاقى كل الترحيب والتقدير منهم على الدور المجتمعي الذى تضطلع به وزارة الداخلية تجاههم.