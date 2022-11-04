«الداخلية» تحرر 1931 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة
01:22 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
صورة أرشيفية
أعلنت الإدارة العامة للمرور التابعة في بيان رسمي لوزارة الداخلية عن كافة النتائج التي أسفرت عنها الحملات المرورية سواء في رفع السيارات والدراجات النارية المتروكة والمتهالكة من الشوارع، أو مخالفات قائدى الدراجات النارية بسبب عدم إرتداء الخوذة، أو مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكترونى وذلك خلال 24 ساعة.
النتائج
وأسفتر عن الآتي: رفع عدد (57) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، مع ضبط عدد (850) مخالفة لقائدى الدراجات النارية لعدم إرتداء الخوذة، بالإضافة إلى تحرير عدد (1931) مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكترونى.
تحرير 472 مخالفة للمحلات
وفي بيان آخر لوزارة الداخلية وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (472) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.