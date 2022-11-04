عروض كرنفالية لـ مراكب صيد البرلس احتفالا بالعيد القومي لكفر الشيخ

كشف حمدي شرابي رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن اليوم الموافق الـ 4 من نوفمبر هو يوم انتصار المقاومة الشعبية بالبرلس في عام 1956م على «بارجات» العدوان الثلاثي في موقعة البرلس الخالدة، والتي انتصرت فيها المقاومة الشعبية وأغرقت تلك «البارجات»، وهو أمر يعود علينا بالفرح والسعادة البالغة.

وأشار إلى أن نحو 550 مركب صيد في مياه البحر الأبيض المتوسط، اليوم، قد أطلقت «سرينات» سواء من كانت منها بالمرسى، أو في عرض البحر للاحتفاء بهذه الذكرى العظيمة.

احتفالات كرنفالية

وأوضح «شرابي»، في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن عددا من مراكب الصيد العملاقة بمياه البحر المتوسط بالبرلس، قد قاموا بعمل عرض «كرنفالي» في البحر الأبيض المتوسط وسط الدوران بشكل حلزوني احتفالا بيوم النصر الـ 4 من نوفمبر وهو ذكرى تعيش لدى أبناء البرلس بصفة خاصة، وكذلك أبناء المحافظة بصفة عامة، وفي قلب كل مصري.

ذكرى خالدة للاحتفال

يذكر أن المقاومة الشعبية في البرلس قد أغرقت البارجة جان بارت في 4 من نوفمبر عام 1956 على قوات العدوان الثلاثي في مصر؛ لتصبح ذكرى خالدة تحتفل المحافظة بعيدها في هذا التاريخ كل عام.