قافلة «الشباب والمناخ» تصل محافظة الدقهلية قادمة من كفر الشيخ

وصلت قافلة «الشباب والمناخ» للتوعية البيئية والتغيرات المناخية لمحافظة الدقهلية، اليوم، قادمةً من محافظة كفر الشيخ، ضمن جولاتها بالمحافظات، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء، بالتعاون مع جهاز شئون البيئة ومنظمة اليونيسيف وهيئة الأمم المتحدة، ومبادرة srs، ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، بمشاركة مجموعة من الشباب وممثلي الجهات المشاركة.

وكان فى استقبال القافلة بمحافظة الدقهلية علاء الشربيني مدير مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، والدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، وبمشاركة مجموعة من الشباب المتطوعين وممثلي الجهات المشاركة.

استقبال الكرفان بدأ بمدينة ميت غمر

وأكدت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، في بيان صحفى، أن استقبال الكرفان بدأ بمدينة ميت غمر مقر شعبة المناخ والبيئة، وشارك في الاستقبال الفرق الكشفية بالأعلام، وفريق العروض الرياضية بميت غمر، وقدموا فقرات فنية متنوعة بمركز شباب مدينة ميت غمر، بهدف المشاركة المجتمعية ونشر الوعي البيئي بالشوارع والميادين، وذلك بمشاركة طلائع شعبة نادي المناخ والبيئة بالمحافظة، وطلائع شعب المسرح والكورال، بالإضافة إلى فقرة شعر وفقرة تنورة.

استقبال الكرفان في استاد المنصورة

وانتقل الكرفان بعد ذلك إلى مدينة المنصورة ليصل الصالة المغطاة بإستاد المنصورة، واستقبله فريق الموسيقى النحاسية بمركز شباب المدينة بإستاد المنصورة الرياضي، ثم عرض فن تعبيري لفريق قادرون باختلاف، ثم التوجه إلي الركن الأخضر، حيث قام الدكتور أشرف البدراوي من مركز بحوث البساتين بالمنصورة بشرح طريقة زراعة النباتات وأسمائها وكيفية التعامل معها.

أعقب هذه الجلسة، عقد لقاء حواري مجتمعي مع النشء عن التغيرات المناخية، بالإضافة إلى ندوة تثقيفية عن التلوث وكيفية الحفاظ على البيئة، تهدف إلى أهمية استضافة مصر لمؤتمر المناخ والبيئة cop27.

ورش فنية وورش تدوير مخلفات

ومن المقرر أن يتم استكمال الفعاليات غداً بورش فنية وورش تدوير مخلفات بمقر النادي الاجتماعي باستاد المنصورة الرياضي.

تهدف القافلة إلى النهوض بالتثقيف البيئي والعمل المناخي من خلال كرفان التوعية البيئية، والذي يجوب محافظات الجمهورية كمبادرة وطنية تسعى لتمكين النشء والشباب للتفاعل مع قضايا تغير المناخ، ويستهدف توعية وتحفيز الشباب وتمكينهم من التفاعل الإيجابي مع قضايا البيئة والمناخ والنهوض بالثقافة البيئية والعمل المناخي للأجيال القادمة.

وكانت قافلة الشباب والمناخ، زارت محافظات «قنا، الأقصر، أسوان، الفيوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ».