مصرع شخصين في حادث تصادم سيارة نقل وتروسيكل بأسيوط

شهد الطريق الزراعي بقرية بصرة التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط، وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، ما أسفر عن مصرع شخصين، وتم التحفظ على جثتيهما في مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بوقوع حادث

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق قرية بصرة الزراعي دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف ومجلس المدينة لموقع الحادث، وتبين صحة البلاغ ووقوع الحادث بين سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية «3461 - ي ج أ» ومركبة تروسيكل بدون لوحات، ما أسفر عن مصرع كلا من «ف. س. م»، 20 عاما، و«ح. م. ج»، 40 عاما، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام تحت تصرف النيابة العامة.

رفع آثار الحادث

تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة ورفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة والتروسيكل.