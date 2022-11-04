رئيس «القومي للمرأة» تشهد فعاليات توقيع كتاب البابا تواضروس الثاني

شهدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أمس، فعاليات توقيع كتاب «البابا تواضروس الثاني.. سنوات من المحبة لله والوطن»، بحضور عدد من الوزراء والوزيرات، والدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، وعدد من السفراء والمسئولين ونخبة من المفكرين والمثقفين والشخصيات العامة والإعلاميين والصحفيين، في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

توقيع كتاب «البابا تواضروس الثانى..سنوات من المحبة لله والوطن»

وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها بحضور حفل توقيع كتاب «البابا تواضروس الثاني.. سنوات من المحبة لله والوطن»، من تقديم المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية السابق، قائلة: «سيمفونية جميلة عزفت بالأمس، حوارات ودروس من قداسة البابا تواضروس، ما قرأته إلى هذه اللحظة هو قصة حياة وطن».

مايا مرسي تعبر عن إعجابها بكلمة البابا تواضروس

كما عبرت رئيس المجلس القومي للمرأة، عن أعجابها بكلمات البابا تواضروس خلال الحفل بضرورة أن نعلم الأجيال الجديدة أن مصر عامود الخيمة العربية، وأن أعمدة المجتمع المصري هي الجيش والشرطة والقضاء والأزهر والكنيسة، الثقافة والهوية، وأن وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن، مؤكدة أن هذه الرسالة هامة جدا لجميع الأمهات والآباء.