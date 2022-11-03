المجمع المقدس يناقش الدور المجتمعي للكنيسة في ذكرى تجليس البابا تواضروس

تنظم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية سيمنار لأعضاء المجمع المقدس؛ الهئية الأعلى بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك في الفترة من 16 حتى 19 نوفمبر الجاري، بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وبحضور عدد من مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر والخارج، بالتزامن مع الذكري العاشرة لتجليس البابا تواضروس الثاني بطريركا للكرازة المرقسية.

البابا تواضروس يترأس قداس الاحتفال بذكرى تجليسه العاشرة

ومن المقرر أن يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر بلاد المهجر، القداس الإلهي للاحتفال بذكرى تجليسه العاشرة خلال فترة انعقاد جلسات المجمع المقدس في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وكشفت مصادر كنسية، أن المجمع خلال جلسات انعقاده هذا العام ينظم سيمنار ينتاول خلاله "الدور المجتمعي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، ويأتي هذا ضمن الدور الاجتماعي الذي تقوم به الكنيسة، إيمانًا منها بمسؤوليتها تجاه المجتمع بأكمله، إذ تقدم مساعدات وتنظم مبادرات بالتعاون مع الدولة لتقديم الخدمة للفقراء، ويحضره أعضاء المجمع المقدس من مطارنة وأساقفة الكنيسة، فضلًا عن وكيلي البطريركية بالقاهرة والإسكندرية.

المجمع يوصي بتشجيع الشباب على الاهتمام بالعمل الوطني

وناقش المجمع المقدس خلال جلسته العامة التي عقدت في مايو الماضي، موضوع «التدبير الكنسي والتنمية»، وجرى خلال تلك الجلسة الاعتراف بقداسة كلٍ من الراهب يسطس الأنطوني (من دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر)، والقمص بيشوي كامل كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بسبورتنج.

وأوصى المجمع بضرورة تشجيع الشباب على الاهتمام بالعمل الوطني ومشاركة الدولة في نهضتها ومواكبة التقدم، كما وجه بتوحيد الاحتفال بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، وأطلق المجمع شعار عام "أسرتي مقدسة" My Family is Holy، وتدور حوله فعاليات الكنيسة القبطية في العالم بدءًا من يونيه 2022 إلى يونيه 2023.