«الوفد»: لا توجد انسحابات للأقباط من الحزب.. الهلال يحتضن الصليب

أصدرت لجنة المواطنة بحزب الوفد برئاسة صفوت لطفي، رئيس اللجنة، بيانا، ردا على ادعاءات حول انسحاب الأقباط من حزب الوفد احتجاجا على نتائج انتخابات الهيئة العليا الأخيرة.

نص بيان لجنة المواطنة

وقال البيان: «إخوتي وأخواتي الوفديين في ظل الظروف الحالية، وبعد انتخابات الهيئة العليا ونتائجها والتي أرضت البعض ولم يقبلها البعض الآخر وهذا هو حال الانتخابات بصفة عامة وعلى مر التاريخ يقبل نتائجها البعض ويرفضها البعض الآخر ونتيجة لما تداول اليوم على بعض الصفحات والتي تحدثت باسم المواطنة عن انسحاب الأقباط من حزب الوفد هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة واستغلال لحالة تحدث دائما بعد كل انتخابات ما بين مؤيد ومعارض».

الأقباط باقون بـ«الوفد»

وتابعت لجنة المواطنة في بيانها: «لذا نعلن نحن لجنة المواطنة رئيسا ونائبا ومقررا وكذا كل أعضائها بمحافظات مصر شجب ورفض أي بيانات تخرج من أشخاص كانوا لهم مآرب أخرى هدفها شخصي ومادي بحت ولم يلتزموا بقواعد لجنة المواطنة منذ تأسيسها عام 2014 بل يسعون إلى مصالحهم الشخصية والتي تضر بالحزب العريق الذي ننتمي إليه، وإن غضبنا يوما فهذا حقا مشروع، وإن فرحنا يوم آخر فأيضا هذا حق مشروع، ولكن في النهاية الوفد بيتنا ولن نتركه، وإن كان علينا له واجبات فأيضا لنا فيه حقوق سنسعى إلى تحقيقها بكل الطرق الممكنة، لأنه لا يضيع حق وراءه مطالب، وليس أن نهدمه، لذا نعلنها مدويا نحن الأقباط باقون بالوفد بين إخوتنا الوفديين وعندما نقول إخوتنا فأعني الكلمة بكل معانيها ومن أراد أن يرحل فتلك رغبته، لأن الوفد باقٍ والأشخاص زائلون.. عاش الوفد ضمير الأمة.. وعاش هلاله يحتضن صليبه».