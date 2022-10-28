رئيس حزب الوفد يدلي بصوته إلكترونيا في انتخابات الهيئة العليا

تفقد الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، سير العملية الانتخابية للهيئة العليا للحزب، للاطمئنان على سلامة الانتخابات والالتزام بالقواعد المقررة من قبل اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية.

رئيس حزب الوفد يدلي بصوته في انتخابات حزب الوفد

وادلى رئيس حزب الوفد، بصوته في انتخابات الهيئة العلية للحزاب، التي تجرى لأول مرة إلكترونيا، أي من خلال أجهزة الحاسب الآلي «الكمبيوتر» بعدما أقر الحزب هذا النظام في 19 سبتمبر الماضي، لتقام تحت إشراف كامل من هيئة النيابة الإدارية.

فتح اللجان للتصويت في انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

وجرى فتح اللجان بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، أمام أعضاء الجمعية العمومية، الساعة التاسعة صباح اليوم.

ويتنافس 141 مرشحا لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد على 50 مقعدا بالانتخابات، فيما يتنافس 17 مرشحا على مقاعد سكرتارية الهيئة العليا على 5 مقاعد.