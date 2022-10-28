بدء توافد أعضاء عمومية حزب الوفد للتصويت في انتخابات الهيئة العليا

بدأ منذ قليل، توافد أعضاء الجمعية العمومية لحزب الوفد، على مقر الحزب الرئيسي بالدقي، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الهيئة العليا 2022، التي بدأت الساعة التاسعة صباحا.

انتخابات حزب الوفد

يبلغ عدد المرشحين لمقاعد الهيئة العليا لحزب الوفد 141 مرشحا، يتنافسون على 50 مقعدا بالانتخابات، كما يبلغ عدد المرشحين لمقاعد سكرتارية الهيئة العليا 17 مرشحًا، يتنافسون على 5 مقاعد.

تُجرى العملية الانتخابية بنظام التصويت الإلكتروني الذي أقره الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، أمام جلسة المكتب التنفيذي في 19 سبتمبر الماضي، وتحت الإشراف الكامل لهيئة النيابة الإدارية، الذي من شأنه إنهاء ظاهرة الأصوات الباطلة وضمان سير العملية الانتخابية في مسار من النزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين.