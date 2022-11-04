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مجلس الوزراء ينعى الباحث الاقتصادي محمد نجم: «نموذج للشاب المثابر»

كتب:

محمد مجدي
06:02 م | الجمعة 04 نوفمبر 2022
الباحث الاقتصادي محمد نجم

الباحث الاقتصادي محمد نجم

نعى مجلس الوزراء، الباحث الاقتصادي، محمد نجم، الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وبعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء، إلى أهله ومحبيه، مؤكدا أن الراحل الكريم كان نموذجا للشاب المجتهد، المثابر، المتفاني في عمله، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة به في العمل بالمركز الإعلامي لمجلس الوزراء لسنوات مضت، نظرا لتميزه الشديد في الشئون الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء: «لقد كان محمد نجم قدوة لأقرانه في العلم والأخلاق، لم يبخل يوما بوقت أو مجهود»، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه، ويجعل صبره على مرضه في ميزان حسناته.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.